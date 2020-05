Chudnutie a výživoví poradcovia. Pozor, aby ste nenaleteli nepoctivým šarlatánom.

Slovensko je krajina výživových poradcov, odborníkov, špecialistov a mnohých príbuzných profesií. Za enormným množstvom ponúk výživového poradenstva zároveň stojí široké spektrum služieb ...

Slovensko je krajina výživových poradcov, odborníkov a špecialistov. Za enormným množstvom ponúk výživového poradenstva zároveň stojí veľmi široké spektrum služieb siahajúcichod jednoduchého predaja jedálničkov cez internet až po komplexné výživové programy "na mieru" pod osobným vedením výživových poradcov alebo trénerov.

Výživové poradenstvo je zodpovedná profesia s potenciálom priameho ovplyvnenia ľudského zdravia. Vyžaduje zodpovedné zohľadnenie individuálneho prístupu ku každému klientovi. Výživový poradca musí disponovať nadpriemernou orientáciou v problematike výživy človeka ako medziodborovej vednej disciplíny zasahujúcej minimálne do anatómie, fyziológie, biochémie, patológie, vnútorného, športového i preventívneho lekárstva, tovaroznalectva a metodológie vedeckého výskumu.

Väčšinou si pod pojmom "výživové poradenstvo" predstavujeme sezónnu redukciu faldíkov na bruchu či chudnutie do plaviek.Spektrum problémov a diagnóz spojených s výživou je však ďalekosiahle (alergie, intolerancie, diabetes i nádorové ochorenia predstavujú len špičku diagnostického ľadovca). Podľa zákona je výživové poradenstvo ľuďom pri akútnych alebo chronických ochoreniach oprávnený poskytovať iba odborník s príslušným zdravotníckym vzdelaním v obore klinickej výživy - nutričný terapeut a špecialista (ekvivalentný zdravotnícky obor v Českej republike) alebo tzv. “dietitian” (medzinárodný ekvivalent odborníka so zdravotníckym vzdelaním v obore výživy). Mladých, šikovných zdravotníkov nadšených pre najmodernejšie poznatky z oblasti výživy nemáme v našom zdravotníctve dostatok. Čelíme do istej miery aj nezáujmu slovenského zdravotníctva o podporu prevencie a odborné pozdvihnutie oboru nutričný terapeut.

Výživové poradenstvo ľuďom zdravým môžu podľa platnej legislatívy poskytovať aj ľudia bez zdravotníckeho vzdelania akovýživoví poradcovia na základe voľného živnostenského oprávnenia. Pre otvorenie živnosti v oblasti výživy netreba dokazovať odbornú spôsobilosť. Odborníkom na výživu preto na Slovensku môže byť prakticky ktokoľvek.S výživovým poradenstvom sa preto môžeme stretnúť v súkromných prevádzkach rôzneho zamerania, v obchodoch so zdravou výživou, fitness a wellness centrách, ale aj salónoch krásy a zariadeniach propagujúcich alternatívnu medicínu.

Súčasnásituácia na poli slovenského výživového poradenstva je preto prinajmenšom neprehľadnáaž chaotická.

Vyvstávajúdva tábory ľudí: Jedny výživové poradenstvo nadobro odsúdili čoby šarlatánske remeslo nehodné straty času ani peňazí … A potom tí druhí, ktorí dávajú výživovému poradenstvu šancu, ale nevedia kde začať a koho navštíviť. Skúsili možno už niekoľko poradcov, metód i doplnkov stravy, ale ich spokojnosť zostáva v nedohľadne.

Ilustračný obrázok "raňajky" / Foto kredit: Brooke Lark via Unsplash

AKO BY MALO INDIVIDUÁLNE VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO VYZERAŤ?

Základom každého výživového poradenstva jepodrobný, osobný rozhovors klientom. Predmetom rozhovoru je Vaša osobná, prípadne rodinná anamnéza súvisiaca so stravovacími návykmi. Teda prečo vyhľadávate pomoc výživového poradcu, prečo súčasný jedálniček (ne)podporuje Vaše zdravie a čo by ste mali/chceli dosiahnuť zmenou stravovacích návykov.

V prípade potreby vykonáva výživový poradcameranie telesného zloženiapomocou špeciálnej váhy alebo minimálne premeria Vaše obvody a kožné riasy (t.j. aké hrubé sú “faldíky” na Vašom bruchu, ruke a stehne).

Odborník na výživumusí rešpektovať Vášcelkový zdravotný stava lekárom stanovené diagnózy vrátane liečiv, ktoré beriete.

Druhým dôležitým krokom bývazhodnotenie Vašich doterajších stravovacích návykov. Dobrý výživový poradca Vás vyzve k zapisovaniu niekoľkodenného jedálnička. Analýza jedálnička – manuálna alebo počítačová, prináša prehľad o doterajšom stravovaní a poskytuje odrazový mostík pri zavádzaní zmien.Návrh nového jedálničkaby mal vychádzať z doterajších stravovacích návykov. Ak ste doposiaľ jedávali párky s horčicou, segedín a francúzske zemiaky s klobásou, nebude rozumné a dlhodobo účinné prestaviť Vás (chúďa) na klíčenú pohánku, zelené špenátové smoothie a sójové fašírky. Dobrý výživový poradca pomáha zmeny zavádzať postupne. Pomaličky meniť stravovacie návyky a viesť klienta k dlhodobej udržateľnosti pomocou konzultácií, edukačných (vzdelávacích) sedení a naväzujúcich úprav jedálnička.

Výsledkom spolupráce s výživovým poradcom by mal byťčlovek-klient disponujúci “zodpovednou samostatnosťou”.

Zodpovedná samostatnosť znamená schopnosť vedieť sa o seba po výživovej stránke optimálne postarať.Byť sám sebe výživárom. Zvládnuť samostatne vybrať správne potraviny, zostaviť vhodné jedlá a ovládať kritické situácie (napríklad nočné jedenie) aj vtedy, keď svojho výživového poradcu nemá naporúdzi.

VAROVNÉ SIGNÁLY NEPOCTIVÉHO VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVA

Laik nemá šancu na prvý pohľad zhodnotiť odbornosť a kvalifikáciu výživového poradcu. Môže však venovať náležitú pozornosť nasledujúcim varovným signálom, ktoré by lojálneho, odborne kvalifikovaného a kompetentného odborníka charakterizovať nemali. Web vyvracajúci mýty vo vedeckom svete – Quackwatch.org zverejnil na svojich stránkach varovné signály pred nekvalifikovanými odborníkmi(ďalej doplnené o moje osobné poznámky z pozície nutričného terapeuta).

Vyvarujte sa výživových poradcov, ktorí …

presviedčajú ľudí o absolútnejnevyhnutnosti pravidelnéhoužívania vitamínových preparátov , lebo obyčajná – hoc aj optimálne zostavená strava z bežne dostupných potravín ich vraj nedokáže poskytnúť (výnimku z tohto pravidla tvoria lekársky diagnostikované, opodstatnené suplementácie napr. pri nedostatku železa, vitamínu D alebo v tehotenstve).

tvrdia, že drvivá väčšina chorôb má pôvod v nesprávnej výžive (čo žiaľ, nie je pravda) . Mnohé ochorenia a ťažkosti s výživou úzko súvisia (chudokrvnosť z nedostatku železa), u iných ochorení zohráva výživa dôležitú úlohu, ale v kombinácii s mnohými ďalšími vplyvmi (cukrovka) a napokon existujú ochorenia, kde výživa zastáva len okrajovú (doposiaľ nedostatočne prebádanú) alebo podpornú úlohu (psychiatrické ochorenia). V niektorých prípadoch preto výživár jednoducho dostatočne pomôcť nemôže (aspoň nie okamžite) a mal by klientovi taktne odporučiťvyšetrenia u iných odborníkov, napr. psychológa, psychiatra, endokrinológa, neurológa, alergológa … Ak Vám výživový odborník tvrdí, že pofixuje všetko„od alzheimera po zuby“, zbystrite pozornosť. Akíkoľvek poskytovatelia poradenstva v oblasti výživy navyše nemajú právne kompetencie k „liečbe“ –liečiť môže z právneho hľadiska jedine lekár.

tvrdia, že vysoké - nadpriemerné množstvá (alebo až “konské dávky”) vitamínov dokážu liečiť množstvo chorôb a príznakov . Pokiaľ výživára nezaujíma, aké lieky (od lekára) normálne beriete, nevie Vám podrobne odôvodniť prečo máte doplnok brať a neupozorní Vás na možné riziká (napr. v kombinácii so spomínanými liekmi ), zbystrite pozornosť. Pozor, ak odmieta a nerešpektuje Vašu doterajšiu lekársku anamnézu.

tvrdia, že vlasová analýza, alebo inézdravotnícky nekvalifikované počítačové programy a diagnostické postupy(napríklad biorezonancia, reiki, iridológia, plazmový genátor a ďalšie) sú dostatočnou metódou pre určovanie celkového zdravotného/nutričného stavu organizmu, resp. odporúčanie užívania konkrétnych doplnkov stravy.

tvrdia, že veľké množstvo ochorení je spôsobených “skrytými potravinovými alergiami” . A démonizujú konkrétne skupiny potravín, napríklad mlieko, lepok, vajcia a iné ako univerzálnu príčinu ochorení.

prezentujúužívanie akýchkoľvek tabletiek, čajov, práškov, keksíkov, tyčiniek, koktailov, jedál a preparátovtak, akoby boli absolútnene vyhnutné pre vzájomnú spoluprácu v rámci výživového poradenstva. Poradenstvo v oblasti stravovania je o potravinách – takých, ktoré bežne kúpite v supermarkete alebo akejkoľvek samoške či tržnici u Vás za rohom.Pozor, ak “odborník” tvrdí, že bežne dostupné potraviny- ovocie a zelenina sú mŕtve, zamorené a nedostačujúce, preto musíte užívať špeciálne preparáty.Ak trpíte vážnym ochorením, konzultujte užívanie akýchkoľvek doplnkov stravy – hoc aj obyčajných multivitamínov - so svojim ošetrujúcim lekárom.

Vás narýchlo osobne alebo cez internet odfláknupredajom predpripravného stravovacieho plánu bez hlbšieho záujmu o Vašu osobu.

propagujú neoblomne až extrémne len jediný výživový smer alebo spôsob stravovania ako najlepší a najsprávneší – plošne aplikovaný na každého klienta bez zohľadnenia individuality – napríklad paleo, intermittent fasting, vegánstvo, maktobiotika, raw strava …

nevedia svoje konanie vysvetliť jednoducho a používajú hmlisté termíny ako “energia”, “mentálna hmla”, alebo termíny naháňajúcestrach– “zamorený organizmus”, “zahlienené telo”, “špinavé črevá”, “špinavé bunky”, “upchaté klky” …

propagujú akékoľvek prostriedky detoxikácie alebo zbavovania parazitov. Žiadna odborná spoločnosť na svete nedefinovala detoxikáciu ako schválený liečebný postup akýchkoľvek ochorení (snáď jedine s výnimkou, kedy sa človek vyslovene priotrávi olovom, ortuťou alebo muchotrávkou a jeho život visí na vlásku).

Záverom

Moderná veda o výžive a správna výživa nám môže pomôcť žiť lepší život.

Ak potrebujete pomôcť a poradiť čo (ne)jesť, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc, ale dávajte pozor, aby ste sa nezamotali do programov, produktov alebo spoluprác, ktoré Vám nebudú po vôli.

